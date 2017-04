Accell in de schijnwerpers op Amsterdamse beurs

Dit gebeurde nadat bekend werd dat auto-importeur en Gazelle-eigenaar Pon het moederbedrijf van onder meer Batavus en Sparta wil inlijven.

Accell sloot met een plus van 19,6 procent op 31,73 euro. Pon heeft een voorstel gedaan om het tweewielerbedrijf voor omgerekend 846 miljoen euro over te nemen. Daarbij worden de aandelen Accell gewaardeerd op 32,72 euro.

Syrië

Verder lieten de Europese beurzen mede door onzekerheid over de spanningen rond Syrië en Noord-Korea overwegend een licht lager beeld zien.

De AEX-index aan het Damrak eindigde 0,2 procent in de min op 518,40 punten. De MidKap zakte 0,1 procent en sloot op 747,55 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Alleen Londen kreeg er 0,2 procent bij.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM liet zich op Beursplein 5 wel van een goede kant zien, met een koerswinst van 2,7 procent. Branchegenoot Lufthansa is met sterke passagierscijfers over de maand maart gekomen en won in Frankfurt bijna 4 procent.

Altice

In de AEX kreeg Altice er 0,6 procent bij. Het Franse kabelconcern heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voor een beursgang van kabeldochter Altice USA.

Koploper in de Amsterdamse hoofdindex was overigens digitaal beveiliger Gemalto, die 1,3 procent won. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 2 procent.

In Londen waren onder meer goudgerelateerde bedrijven in trek. Door de toegenomen geopolitieke onrust is de vraag naar goud weer wat toegenomen. Randgold Resources noteerde bijna 5 procent hoger en Fresnillo won dik 4 procent.

JD Sports

Verder viel daar de koerswinst van JD Sports van ruim 8 procent op. Het moederbedrijf van de Nederlandse ketens Perry Sport en Aktiesport heeft in het afgelopen boekjaar een fors hogere winst en omzet behaald.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 0,4 procent naar 52,88 dollar per vat. Brent werd 0,6 procent goedkoper, bij 55,66 dollar per vat. De euro was 1,0623 dollar waard, tegen 1,0604 dollar bij het Europese slot op maandag.