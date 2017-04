Gazelle-eigenaar Pon doet overnamebod op fabrikant Batavus en Sparta

Dat maakt de fietsenfabrikant, bekend van merken als Batavus, Sparta en Koga dinsdag bekend, naar aanleiding van geruchten in de markt.

Het gaat om een openbaar bod in contanten op alle uitgegeven en uitstaande aandelen Accell Group. Pon biedt 32,72 euro per aandeel van Accell. Dat is bijna een kwart meer dan de slotkoers van Accell op maandag.

Door de overname zou volgens Pon het grootste fietsenbedrijf ter wereld ontstaan. Pon is voornamelijk bekend als belangrijke importeur en verkoper van auto's. Daarnaast bezit de onderneming, die ook actief is in onder meer de scheepvaart en de energievoorziening, een aantal bekende fietsmerken als Gazelle, Union en Cervélo.

Tien merken

Het bedrijf is met tien fietsenmerken actief in onder meer Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, China en Australië. In totaal verwacht de onderneming dit jaar zo'n 800.000 fietsen te verkopen, voor ongeveer 700 miljoen euro.

Accell haalde vorig jaar voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard euro en wil die in de komende vijf jaar opvoeren naar 1,5 miljard euro. Om die sterke groei te bewerkstelligen, richt het bedrijf zich vooral op duurdere modellen, zoals elektrische fietsen en 'connected bikes'.

Accell zegt verkennende gesprekken te voeren met Pon. "De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Accell Group zijn samen met hun financiële en juridische adviseurs alle aspecten van het voorstel zorgvuldig aan het bestuderen en evalueren", laat het bedrijf in een persverklaring weten.

Het is niet zeker of de gesprekken tot een transactie zullen leiden.