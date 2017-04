Licht hogere opening beurzen New York

Later deze week wordt een begin gemaakt met het kwartaalcijferseizoen op Wall Street.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,1 procent hoger op 20.670 punten.

De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2357 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent naar 5887 punten. Op Goede Vrijdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht.

Cijfers

Later in de week wordt het wat drukker met economische gegevens uit de VS. Er komen nog cijfers over onder meer de inflatie, de producentenprijzen, de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen. De grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase openen op donderdag de boeken.

Fed-voorzitter Janet Yellen heeft na het slot in New York een vraaggesprek op de Universiteit van Michigan. Beleggers zullen uitkijken naar eventuele opmerkingen over het voornemen van de Fed om mogelijk dit jaar te beginnen met het afbouwen van de balans.

Het aandeel van farmaceut Akorn sprong bijna 11 procent omhoog. Het bedrijf heeft bevestigd dat het gesprekken voert met het Duitse zorgbedrijf Fresenius over een overname. Vrijdag gingen al geruchten dat Akorn een overnamedoelwit was en steeg het aandeel flink.