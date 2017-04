Licht hogere opening voor Amsterdamse beurs

Op het Damrak was chiptoeleverancier BE Semiconductor (Besi) een uitblinker na een positief analistenrapport.

De AEX-index noteerde kort na aanvang 0,1 procent in de plus op 519,01 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 745,44 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent, maar Frankfurt steeg licht.

In de MidKap sprong Besi bijna 6 procent omhoog. Analisten van ING hebben het aandeel op hun favorietenlijst gezet en het koersdoel flink opgevoerd.

Volgens de marktvorsers is Besi er goed in geslaagd zich te positioneren als marktleider in een aantal sectoren in de chipindustrie.