Aandelenbeurs Tokio boekt winst

In Seoul ging de beurs juist omlaag door zorgen bij beleggers over de toenemende spanningen rond Noord-Korea.

De Nikkei sloot 0,7 procent hoger op 18.797,88 punten. Beleggers in Tokio verwerkten nog het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

Bij de stijgers in de Japanse hoofdstad stonden de exporteurs, die profiteerden van de zwakkere yen. Zo steeg automaker Mazda 2 procent en kreeg beeldschermleverancier Japan Display er bijna 5 procent bij.

In Seoul daalde de Kospi 0,8 procent. Naar verluidt is een Amerikaans oorlogseskader met een vliegdekschip onderweg naar de wateren bij Noord-Korea in reactie op de raketlancering door Pyongyang vorige week. De Amerikaanse president Donald Trump houdt een reeks militaire opties open tegen de dreiging van Noord-Korea.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds vlak. De All Ordinaries in Sydney ging 0,9 procent omhoog.