Topman ASML pleit voor rol Nederlandse overheid bij bescherming bedrijven

Wennik deed de uitspraken in het tv-programma Buitenhof. "Als samenleving investeer je in bedrijven, bijvoorbeeld door via fiscale regelingen onderzoek te subsidiëren en door de belastingdruk te verlagen. Dan mag je ook wat terugvragen, dat is geen gek idee'', zei Wennink over bemoeienis vanuit de overheid bij buitenlandse overnamepogingen.

''We moeten daarin ook niet naïef zijn. In de Verenigde Staten en in Duitsland hebben ze dit soort regelingen ook. Daar knippert niemand met zijn ogen als er een stokje wordt gestoken voor pogingen om een bedrijf over te nemen.''

Overnames

Wennink deed zijn uitspraken in het licht van de recente poging van Kraft Heinz om Unilever te kopen. Daarnaast probeert AkzoNobel een overname door het Amerikaanse PPG Industries te voorkomen.

Over buitenlandse interesse voor ASML maakt Wennink zich ''geen concrete zorgen''. Een overname door bijvoorbeeld grote klanten als Intel of Samsung zou volgens hem op te veel mededingingsbezwaren stuiten.

Randstedelijke onwetendheid

ASML, uit Veldhoven, is een van de belangrijkste bedrijven van Nederland. Vanuit die rol pleitte Wennink nogmaals voor meer aandacht voor de technologische industrie in de omgeving van Eindhoven. Afgelopen week werd vanuit de Brainport al gevraagd om ruim 10 miljard euro aan overheidsinvesteringen in de komende vier jaar.

Wennink sprak in dit verband van ''randstedelijke onwetendheid'' over de enorme rol van de regio voor de Nederlandse economie. Voor een inhaalslag moet daarbij volgens hem geld worden gestoken in onderwijs en infrastructuur en in zaken als cultuur en sport, zodat de leefomgeving aantrekkelijker wordt.

''De aantrekkingskracht van de regio moet naar een volgend niveau worden getild. De euro's die wij verdienen stromen het land in en hebben een gunstig effect op de werkgelegenheid.''