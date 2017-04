PPG blijft geloven in fusie met AkzoNobel

De Amerikanen bevestigen woensdag dat ze voornemens zijn een openbaar bod uit te brengen, nadat twee eerdere voorstellen werden afgewezen door AkzoNobel.

PPG stelt dat er een sterke logica is voor een samengaan van beide ondernemingen en dat een combinatie zeer aantrekkelijk is voor alle belanghebbenden.

PPG herhaalde zijn verzoek aan AkzoNobel om de discussie aan te gaan. Tot dusver heeft AkzoNobel geweigerd om rond de tafel te gaan met de Amerikanen.

Het bedrijf uit Pittsburgh zal naar verwachting uiterlijk op 1 juni een conceptbiedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Aantrekkelijk aanbod

"We hebben AkzoNobel een aantrekkelijk aanbod gedaan dat de aandeelhouders een significante premie biedt en de kans om te profiteren van het opwaarts potentieel van een sterker bedrijf dat goed gepositioneerd is voor toekomstige groei en waardecreatie", aldus Michael McGarry, CEO van PPG.

Het bedrijf stelt zich gesteund te voelen door reacties vanuit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. "We zijn er nu nog meer van overtuigd dat een combinatie in het belang is van alle stakeholders van AkzoNobel."

Daarnaast onderstreepte PPG zijn toezeggingen op het gebied van onder meer arbeidscontracten, sociale plannen en onderzoek en ontwikkeling bij een samengaan met AkzoNobel.

Verder heeft PPG ''gedetailleerde antwoorden'' op eventuele kartelbezwaren en is er groot vertrouwen dat de transactie succesvol kan worden afgerond.

AkzoNobel verwees op 22 maart een tweede overnamevoorstel van PPG naar de prullenmand. Het hogere bod, van 90 euro per aandeel waarvan 57,50 euro in contanten, was volgens het Nederlandse concern nog altijd te laag.