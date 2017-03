Nucleaire tak Toshiba wil bescherming tegen schuldeisers

De aanvraag is ingediend door de WEC Group, waar meerdere bedrijfsonderdelen en een holding onder vallen, maakt Toshiba woensdag bekend.

Het gaat om een zogenoemde Chapter 11-procedure binnen het Amerikaanse faillissementsrecht. Dit lijkt op uitstel van betaling, maar gaat iets verder. Het bedrijf blijft operationeel en krijgt de tijd om orde op zaken te stellen.

Westinghouse kan in deze situatie bijvoorbeeld heronderhandelen over bouwcontracten. De procedure kan leiden tot een schuldsanering en reorganisatie of een daadwerkelijk faillissement.

"We richten ons op het ontwikkelen van een reorganisatieplan om als een sterker bedrijf uit de Chapter 11-procedure te komen, terwijl we een nucleaire marktleider blijven", zegt CEO Jose Emeterio Gutierrez van Westinghouse.

Zelfstandig

Toshiba hoopt dat het bedrijf na een reorganisatie zelfstandig kan voortbestaan. WEC Group wordt binnenkort van de Toshiba Group afgesplitst.

Westinghouse kampt met grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij de bouw van kerncentrales in de VS. Het bedrijf heeft ruim 9,8 miljoen dollar aan schulden.

Toshiba is hoopvol over de mogelijke afspraken die gemaakt kunnen worden om werkzaamheden voort te zetten. Westinghouse stelt zo'n 800 miljoen dollar opzij te hebben gezet om de kernactiviteiten tijdens een reorganisatie te beschermen.

De activiteiten van Westinghouse in Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika zouden niet worden geraakt door de aanvraag.

Afschrijven

Toshiba zegt woensdag dat het nog onbekend is hoe groot de financiële gevolgen voor het moederbedrijf zelf zijn. Eerder werd al wel duidelijk dat Toshiba omgerekend 6 miljard euro heeft moeten afschrijven op Westinghouse.

Toshiba heeft woensdag wel laten weten dat het verlies voor het boekjaar (dat tot eind maart loopt) vanwege de problemen met Westinghouse kan oplopen naar 8,4 miljard euro. Vorige maand ging het concern nog uit van een verlies van 3,3 miljard euro.

Het gat dat Westinghouse in de balans van Toshiba slaat, moet worden opgevuld door de verkoop van een groot deel van zijn geheugenchiptak

Beleggers

Het Japanse conglomeraat, dat ook actief is op het gebied van computers en printers, spoorwegen en liften, dreigt door herhaaldelijk uitstel van zijn jaarrapportage zijn beursnotering in Japan te verliezen.

Investeerders reageerden enthousiast op de mogelijkheid van een faillissement van Westinghouse. Sinds berichten daarover rondzingen ging het aandeel van Toshiba in een week tijd zo'n 20 procent omhoog, omdat daarmee een groot financieel risico weg kan vallen.

Bij de nucleaire tak van Toshiba werken wereldwijd zo'n twaalfduizend werknemers. Westinghouse is verantwoordelijk voor de technologie in de helft van alle kerninstallaties in de wereld. Het bedrijf is ook actief in onder meer India, het Verenigd Koninkrijk en China.