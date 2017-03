Chinese partner van FrieslandCampina in de problemen

Het bedrijf heeft diverse financiële verplichtingen verzaakt, terwijl de financieel topbestuurder is verdwenen en de beurswaarde van het concern grotendeels is verdampt.

Huishan zag zijn beurskoers vrijdag met 85 procent kelderen, een dag nadat schuldeisers juist hun vertrouwen in het bedrijf zouden hebben uitgesproken.

In een korte verklaring gaf Huishan dinsdag aan dat zijn financiële topvrouw al een week van de radar is, nadat ze zich met gezondheidsklachten had afgemeld. Vlak na haar absentie kwam het bedrijf er naar eigen zeggen achter dat diverse bankbetalingen niet zijn gedaan, waarna een crisisoverleg met crediteuren werd belegd.

Huishan heeft een joint venture met FrieslandCampina voor de productie en verkoop van kindervoeding in China. FrieslandCampina houdt de situatie ''nauwlettend in het oog'' en komt zo nodig in actie om de activiteiten op de Chinese markt te beschermen, stelde het Nederlandse bedrijf.