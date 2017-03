OM onderzoekt ING in strafrechtelijk onderzoek

Dat bevestigt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM dinsdag aan Het Financieele Dagblad (FD).

Het Openbaar Ministerie bekijkt of ING Bank betrokken was bij internationale corruptie, witwassen, het schenden van regels voor cliëntonderzoek en het niet vermelden van ongebruikelijke transacties. De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, zou om deze reden vorig jaar maart een inval bij ING hebben gedaan.

Jaarverslag

De krant had het Functioneel Parket vragen gesteld naar aanleiding van het vorige week verschenen jaarverslag. Daarin staat dat de bank onderwerp is van een Nederlands strafrechtelijk onderzoek.

Ook staat er dat Amerikaanse autoriteiten bij ING informatieverzoeken hebben ingediend die met het Nederlandse onderzoek te maken hebben.

ING schrijft dat de gevolgen van de onderzoeken "significant" kunnen zijn. ING Groep en ING Bank werken naar eigen zeggen mee aan de onderzoeken. De bank zegt niet in te kunnen gaan op de omvang en het tijdspad van de onderzoeken.

Ook zegt de bank niks over de hoogte van eventuele boetes. Een woordvoerder van ING wilde geen verdere toelichting aan het FD geven.

Aanleiding

Het OM wil ook niet vertellen wat de aanleiding van het Nederlandse onderzoek is. Ook is onduidelijk of individuele functionarissen van ING verdacht worden. In het belang van het onderzoek wil het OM geen verdere details delen.

De krant zegt op basis van eigen onderzoek dat het onderzoek onder meer draait om de rol van ING bij betalingen van smeergeld door telecombedrijf VimpelCom aan een regeringsfunctionaris van Oezbekistan. De bank zou hierbij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben overtreden.

In februari 2016 heeft VimpelCom voor in totaal 795 miljoen dollar geschikt met het OM en justitie in de VS.