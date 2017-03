Brussels Airlines boekt winst ondanks terroristische aanslagen

De aanslagen zorgden voor 100 miljoen euro schade, meldt het bedrijf donderdag in de jaarcijfers. Een deel van die kosten werd gedekt door verzekeringen.

De winst voor belastingen kwam uit op 20,4 miljoen euro. Het personeel van Brussels Airlines deelde mee in 2,5 miljoen euro van die winst, als "erkenning voor de enorme inspanningen die na 22 maart werden geleverd".

De omzet van het bedrijf bleef vrijwel stabiel op 1,27 miljard euro. Het aantal passagiers groeide met 3,2 procent naar 7,7 miljoen.

In 2017 zet de luchtvaartmaatschappij in op verdere groei. Eind maart worden vluchten naar India aan het netwerk toegevoegd en later zal de maatschappij op vier nieuwe Europese bestemmingen gaan vliegen. "De uitdaging is om onze service te blijven verbeteren, terwijl we de kosten laag houden", zegt topman Jan De Raeymaeker.