Chemiebedrijf Avantium maakt beursdebuut op 15 maart

De onderneming wil 90 miljoen euro ophalen met de beursgang, zo is maandag bekendgemaakt.

Avantium kondigde zijn beursgang half februari aan. Een groot deel van de opbrengst is bestemd voor een nieuwe fabriek, die het bedrijf samen met het Duitse BASF gaat bouwen in de Antwerpse haven. Ook wil Avantium investeren in projecten die nog in ontwikkeling zijn.

Avantium biedt ruim 8,1 miljoen nieuwe aandelen aan voor een biedprijs van 11 euro per aandeel. Daarnaast biedt het bestuur nog 48.650 aandelen aan.

Het bedrijf heeft in totaal al 64 miljoen euro aan toezeggingen en concrete intenties van aandeelhouders ontvangen. "De mate van belangstelling onder investeerders die we hebben gesproken, is bemoedigend. We kijken ernaar uit om kennis te maken met potentiële beleggers en onze plannen voor het ambitieuze groeipad van Avantium met hen te delen", aldus CEO Tom van Aken.

Avantium is voortgekomen uit de ontwikkelingstak van Shell. Het bedrijf legt zich toe op duurzame chemie met een technologie waarmee plantaardige suiker kan worden omgezet in een breed scala aan chemicaliën en kunststoffen.

Duurzame chemicaliën kunnen onder meer worden gebruikt als grondstoffen voor plastic frisdrankflessen, voedselverpakkingen en textielvezels.