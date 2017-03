Hoger bod De Mol op TMG verandert volgens Mediahuis niets

Dat laten het Vlaamse krantenbedrijf Mediahuis en de familie Van Puijenbroek, die TMG ook willen overnemen, maandagochtend weten.

Talpa verhoogde zondagavond zijn bod naar 6,50 euro per aandeel. Dat is 0,50 euro per aandeel meer dan waar het Belgische bedrijf en VP Exploitatie eerder op zondag een principeakkoord over hebben bereikt.

Zekerheid

"Mediahuis en VP Exploitatie houden hun strategische belang in TMG en hebben met TMG overeenstemming over het bod", aldus de partijen.

"Dat bod heeft zekerheid, omdat Mediahuis en VP Exploitatie het al kunnen afronden ("gestand kunnen doen") bij hun huidige percentage van 59,25 procent." De partijen beschikken al over een meerderheid van de aandelen. Ze hebben een belang van bijna 60 procent in TMG. De Mol heeft via zijn bedrijf Talpa een belang van 21 procent.

''Mediahuis en VP Exploitatie zullen hun aandelen in TMG zoals eerder gezegd niet verkopen'', stellen de partjen in een verklaring. Daarom is hun bod ''het enige dat zekerheid heeft op slagen''.

Rust

In de verklaring doen Mediahuis en VP Exploitatie opnieuw een oproep aan De Mol om een ''constructieve dialoog'' aan te gaan. ''Het is van het grootste belang van TMG, haar redacties, overige medewerkers en andere betrokkenen dat er nu rust en duidelijkheid ontstaat'', stelt het consortium.

"Het bod van Mediahuis en VP Exploitatie, dat wordt ondersteund door de onderneming zelf, biedt die rust en duidelijkheid."

Uiterlijk op 8 maart zullen Mediahuis en VP Exploitatie een aanvraag tot goedkeuring indienen bij toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Identiteit

In het zondag gesloten akkoord tussen Mediahuis en TMG is vastgelegd dat TMG zijn identiteit en Amsterdamse hoofdkantoor houdt en dat de journalistieke onafhankelijkheid binnen het bedrijf ook op lange termijn overeind blijft. Alle merken, waaronder De Telegraaf, blijven bestaan en er zou geen sprake zijn van omvangrijk banenverlies door de overname.

Guus van Puijenbroek van VP Exploitatie stelt dat Mediahuis een "veilige haven is voor TMG en de daar werkzame journalisten. Mediahuis deelt dezelfde waarden als onze familie". Tegen De Telegraaf zei Van Puijenbroek dat de hogere biedingen van Talpa geen reden zijn geweest om de strategie te wijzigen "Prijs is één ding. We hebben als familie een eigen afweging gemaakt. Mediahuis heeft een bewezen trackrecord."