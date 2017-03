PSA Peugeot Citroën neemt Opel over voor 2,2 miljard euro

Dat maken de bedrijven maandagochtend bekend. Bij de overeeenkomst is Opel op 1,3 miljard euro gewaardeerd en Vauxhall op 900 miljoen euro. De overname werd zondag al gemeld op basis van bronnen.

Vorige maand werd bekend dat PSA in gesprek was met GM over een mogelijke verkoop van diens Europese tak en het Britse zustermerk Vauxhall.

De concerns rekenen op een flink schaalvoordeel en voordelen van samenwerking op het gebied van aankoop, productie en onderzoek en ontwikkeling.

PSA denkt dat de jaarlijkse financiële voordelen door de overname in 2026 zullen uitkomen op 1,7 miljard euro, waarvan een groot deel al in 2020 moet zijn gerealiseerd.

PSA werkt bij de overname van de financiële divisie samen met de Franse bank BNP Paribas. Samen met de bank neemt PSA alle Europese financiële activiteiten van GM over in een nog op te richten joint venture.

Naar verwachting wordt de transactie voor het einde van dit jaar afgerond.

Trots

"We zijn er trots op om onze krachten te bundelen met Opel/Vauxhall en zijn zeer begaan met het verder ontwikkelen van dit geweldige bedrijf", stelt topman Carlos Tavares van PSA in een maandag gepubliceerde persverklaring. Tavares benadrukt daarbij het behoud van de identiteit van de verschillende merken en zegt respect te hebben voor het "erfgoed" van Opel/Vauxhall.

"We zien dit als een natuurlijke uitbreiding van onze samenwerking en staan te popelen om dit naar een hoger niveau te tillen", aldus Tavares. De topman is er naar eigen zeggen van overtuigd dat Opel/Vauxhall met de steun van PSA flink sneller een omslag kan maken.

CEO Mary Barra van GM spreekt van "een nieuwe grote stap" in de hervorming van GM. "We geloven dat dit nieuwe hoofdstuk Opel en Vauxhall in een sterkere positie voor de langere termijn brengt."

Een na grootste

Door de overeenkomst ontstaat de op een na grootste autofabrikant van Europa, na Volkswagen. Het marktaandeel van de nieuwe combinatie wordt geschat op 17 procent. Opel/Vauxhall was vorig jaar goed voor een omzet van 17,7 miljard euro.

De overname leidde eerder tot grote zorgen in Duitsland en Groot-Brittannië over mogelijk banenverlies bij Opel en Vauxhall. Peugeot-topman Carlos Tavares heeft garanties gegeven voor behoud van werkgelegenheid en fabrieken om die zorgen weg te nemen.

Het verliesmakende Opel is sinds 1931 volledig in handen van GM. In Nederland was Opel jarenlang de best verkopende autofabrikant.