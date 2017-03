Deutsche Börse wijt mislukte fusie met LSE aan Brexit

"We wisten maanden niet wat de Britten wilden. En op het einde bleken de twee hoofdkantoren die we wilden een absolute 'no-go'", zegt Deutsche Börse-voorzitter Joachim Faber in een interview met de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

LSE ging vorige week op het laatste moment niet akkoord met een eis van de Europese Commissie om een handelsplatform in Italië te verkopen. De commissie en Deutsche Börse waren verrast door de keuze.

Onenigheid over de locatie van de hoofdzetel en problemen met de beoogde topman, gooiden naar verluidt roet in het eten voor de miljardenfusie. Duitse politici hadden ervoor gelobbyd het hoofdkwartier in Frankfurt te plaatsen om de Brexit. LSE bleek niet bereid tot deze concessie.

Verder openden de Duitse autoriteiten een onderzoek naar de directeur van Deutsche Börse, Carsten Kengeter voor mogelijke handel met voorkennis. Kengeter zou het fusiebedrijf gaan leiden.