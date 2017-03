Ford voorziet schrappen honderden banen in Wales

De Amerikaanse autobouwer kwam woensdag met plannen waarin uitgegaan wordt van een grote banenreductie, omdat enkele belangrijke afnamecontracten voor de fabriek waarschijnlijk niet worden verlengd.

Ford maakt er onder meer motoren voor branchegenoot Jaguar Land Rover. Die zal dat werk naar verwachting vanaf 2020 zelf gaan doen in een eigen fabriek. Britse vakbonden zien de stap ook als een manier van Ford om zich in te dekken tegen mogelijke negatieve gevolgen van de brexit.

De werkgelegenheid bij Ford haalde dit jaar al vaker het nieuws. In januari zag de fabrikant nog af van plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek in Mexico, om in plaats daarvan te investeren in uitbreiding van een vestiging in de VS. Dat besluit volgde op felle kritiek van Donald Trump, die wilde voorkomen dat de autobouwer werk zou verplaatsen naar het buitenland.

De uitbreiding van de Amerikaanse fabriek van Ford levert daar juist zo'n zevenhonderd nieuwe arbeidsplaatsen op.