Hudson's Bay tekent huurovereenkomst voor oud V&D-pand Utrecht

Het gaat om het voormalige V&D-pand in winkelcentrum Hoog Catharijne, aan de Rijnkade 5. Het is een aanvulling op de zestien eerder aangekondigde locaties.

De tot nu toe getekende contracten zijn goed voor een winkeloppervlakte van 225.620 vierkante meter. Daarop worden vijftien Hudson’s Bay-winkels en twee Saks OFF 5TH-winkels gevestigd.

Rotterdam en Maastricht

Eind vorige maand kondigde het warenhuis aan winkels te zullen openen in Rotterdam en Maastricht. Een van de twee Saks OFF 5TH-winkels zal in Rotterdam worden gevestigd. De andere vestiging komt in de Kalvertoren in Amsterdam, meldde het bedrijf eerder.

In totaal wil Hudson's Bay twintig nieuwe warenhuizen in Nederland openen. De verbouwing van het pand in Utrecht zal naar verwachting in 2018 beginnen.

Personeel

HBC is eind vorig jaar al begonnen met het werven van personeel voor de nieuwe winkels. Op dit moment zijn er nog geen Nederlandse vestigingen geopend.

Het in 1670 opgerichte HBC is eigenaar van in totaal tien formules en heeft wereldwijd meer dan 480 winkels en 66.000 medewerkers. De onderneming is in Europa al aanwezig met GALERIA Kaufhof, Galeria INNO en Sportarena.