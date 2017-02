Veilinghuis Sotheby's boekt winst in vierde kwartaal

Destijds moest het bedrijf saneringskosten en een belastingaanslag in de boeken zetten. Verder werd afgelopen periode geprofiteerd van de veiling van een aantal grote kunstverzamelingen, waaronder de collectie van de overleden zanger David Bowie.

De nettowinst bedroeg 65,5 miljoen dollar, tegen een min van ruim 11 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015. De veiling van de collectie van ongeveer 350 kunststukken van Bowie leverde in november meer dan 41 miljoen dollar op in Londen.

In New York had Sotheby's succes met de veiling van de collectie van de kunstverzamelaars Steven en Ann Ames die meer dan 131 miljoen dollar in het laatje bracht.

Topman Tad Smith van Sotheby's sprak van beter dan verwachte cijfers die aangeven dat het vertrouwen in de kunstmarkt weer toeneemt na de dip die eerder te zien was.