London Stock Exchange waarschuwt voor mislukken fusie Deutsche Börse

De Duitse en Britse beursbedrijven kondigden hun voorgenomen fusie vorig jaar aan. Om tot de fusie te komen moet LSE van de Europese Commissie delen van het bedrijf afstoten.

Zo werd LSE eerder al verplicht om het zogeheten clearing house LCH te verkopen, een bedrijf dat voorziet in garantstellingen voor aandelentransacties. De dochteronderneming werd verkocht aan het bedrijf Euronext, dat ook eigenaar is van de Amsterdamse beurs.

Naast deze verkoop eiste de Europese Commissie later ook nog dat LSE een belang van 60 procent verkoopt in dochteronderneming MTS. LSE denkt echter dat de verkoop van het belang in het bedrijf dat zich richt op vastrentende waarden moeilijk wordt gezien de marktomstandigheden.

Het bedrijf zei daarom in een verklaring dat de kans op een succesvolle fusie tussen de Britse en Duitse beursbedrijven nog erg klein is, aldus de BBC. LSE zegt nog wel te geloven in een fusie met Deutsche Börse, maar ziet het samengaan alleen doorzetten als de Europese Commissie haar eisenpakket herziet.

Eerdere bezwaren

De fusie tussen Londen Stock Exchange en Deutsche Börse staat al lange tijd ter discussie. Eind 2016 zei EU-commissaris Margrethe Vestager van Mededinging nog dat verkennende onderzoeken door de Europese Commissie wezen op sterke bezwaren voor een samengaan van de twee bedrijven.

Ze benadrukte destijds ook dat de Europese Commissie streng toe zal blijven zien op de voorgenomen fusie vanwege het "essentiële belang voor de Europese economie'', zei Vestager.