'Met kennis van nu had ING de pijplijn in de VS nooit gefinancierd'

De route van de pijplijn is gepland door een reservaat van de indianenstam. De indianen vrezen dat de pijplijn gaat lekken en op die manier het milieu en drinkwater in hun leefgebied kan vervuilen.

"Het feit dat zij onvoldoende zijn gekend in het traject, kan voor ons een reden zijn om niet in een lening te stappen", zegt een woordvoerder van ING donderdag tegen NU.nl.

"Wij waren niet bekend met die bezwaren. Als we dat hadden geweten, dan waren we niet op deze manier in die leningen gestapt." Ze erkent dat de bank betrokken is bij een traject waar de onderneming niet bij betrokken wil zijn.

"We kijken nu welke opties mogelijk zijn en we zullen in ieder geval dicht bij de klant blijven om het proces zeer nauwlettend te blijven volgen."

Concurrent ABN Amro liet onlangs weten de financiering aan een zijdelings betrokken bedrijf te stoppen, als een oplossing voor de indianen uitblijft. Het gaat om een krediet voor het moederbedrijf van Energy Transfer Partners, die op zijn beurt is gecontracteerd voor de bouw van de pijplijn.

Juridisch gebonden

ING is een van de zeventien banken die het project van de pijplijn financieren. Het deel van ING komt neer op 120 miljoen dollar. De bank is naar eigen zeggen juridisch gebonden aan de lening en is daarom niet in staat om die in te trekken.

Volgens de woordvoerder zijn er voor het verstrekken van de lening screenings gedaan door een onafhankelijke adviseur. Maar daar kwamen de bezwaren van de indianen op dat moment niet uit naar voren.

Betreuren

"Pas nadat wij het contract voor de financiering hadden gesloten, zijn de bezwaren ons bekend geworden. Laat voorop staan dat wij dit enorm betreuren en ook begrip hebben voor de zorg die de Standing Rock Sioux-stam heeft." De bank was enigszins verrast dat de bezwaren van de stam niet goed zijn meegewogen.

"In een zwaar gereguleerd land als de VS verwacht, en in ieder geval hoop je, dat er procedures zijn waarin juist de rechten van mensen en belanghebbenden goed worden gewaarborgd. Dus we betreuren dat het toch anders is gelopen in de praktijk dan wat wij normaal zien", stelt de woordvoerder. "Dat betekent toch dat we in dergelijke landen een nog verdergaande screening moeten laten plaatsvinden."

Lering

De bank laat ook een mensenrechtenadviseur onderzoek doen. "Formeel is de hele procedure iets tussen de Amerikaanse overheid en de betrokkenen zoals de Standing Rock Sioux-stam en de klant. De overheid bepaalt hoe de route loopt", aldus de woordvoerder.

"Maar wij willen ons wel vergewissen van de feiten en daar lering uit trekken. En die conclusies ook delen met de klant. Maar je kan niet voorspellen wat het effect daarvan is."

Greenpeace

De woordvoerder doet haar uitspraken op de dag dat Greenpeace opnieuw actievoert bij het hoofdkantoor van de bank in Amsterdam. De milieuorganisatie heeft een meterslange pijplijn neergelegd die tot de ingang van het kantoor loopt.

"Vandaag ervaart ING wat voor inbreuk een klein stukje oliepijpleiding al betekent", stelt campagneleider Kim Schoppink van Greenpeace donderdag.

"ING steunt met Nederlands geld de stuitende mensenrechtenschendingen en dreigende milieuvervuiling in de Verenigde Staten. Voor de Sioux-gemeenschap is de Dakota Access Pipeline levensbedreigend."

"Ik begrijp heel goed dat er actie wordt gevoerd. We delen de zorgen die er zijn omtrent de Dakota Access Pipeline", zegt de woordvoerder van ING over de actie. Ze stelt verder dat de bank al twee keer heeft gesproken met Greenpeace en dat er continu contact is.

Gesprekken

De bank is daarnaast ook in gesprek met de indianenstam en de klant om invloed uit te oefenen. De woordvoerder kan nog niet vooruitlopen op de effecten van deze gesprekken.

"We hebben wel de aandelen in de moedermaatschappij verkocht. Dat is iets wat je makkelijker kan doen, omdat je niet contractueel gebonden bent. Je bent vrij om uit een aandeel te stappen", vervolgt de woordvoerder.

"En we hebben ook nieuwe financieringsverzoeken van de moedermaatschappijen afgewezen. Dan bouw je ook effectief de relatie met de klant af."