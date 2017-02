Hogere winst voor Air France-KLM

De nettowinst van het bedrijf kwam uit op 792 miljoen euro, tegenover 118 miljoen euro in 2015. Ook het operationele resultaat verbeterde sterk in 2016 naar 1,05 miljard.

Wel had het concern last van een wereldwijde stijgende druk op de ticketprijzen. Het onderliggende operationele resultaat van KLM verbeterde van 384 miljoen euro vorig jaar, naar 681 miljoen euro dit jaar. Bij Air France was er sprake van een daling naar 372 miljoen euro.

De omzet van het bedrijf daalde en kwam in 2016 uit op 25,7 miljard euro. Zowel bij Air France als bij KLM was er sprake van een omzetdaling.

Het totaal aantal passagiers steeg binnen de groep met 4,4 procent, maar kwam vooral voor rekening van KLM en budgetdochter Transavia. Wel verbeterde zowel bij Air France als bij KLM de bezettingsgraad; de mate waarin toestellen gevuld zijn.

Transavia

Voor het eerst in jaren was er bij Transavia geen sprake meer van verliezen.De budgetmaatschapij van Air France-KLM draaide breakeven.

Het concern zag het aantal passagiers zowel in Nederland als in Frankrijk toenemen. De sterkste groei kwam voor rekening van de Franse tak, die het aantal passagiers met 23 procent zag toenemen. Bij de budgetdochter kwam het aantal passagiers over 2016 uit op ruim 13 miljoen. Wel zag Transavia de bezettingsgraad licht dalen met 0,7 procent.

Eerder werd door de luchtvaartgroep al gesteld dat Transavia over 2016 een kleine winst zou behalen. Maandag nog maakte topman van Air France-KLM De Janaillac juist nog bekend een Duitse basis in München te sluiten, omdat deze verlieslatend is.

Personeel

Zowel Air France als KLM lagen het afgelopen jaar weer overhoop met het personeel. In Nederland had KLM onder andere te maken met een pensioenconflict met de piloten en keerden de cabinemedewerkers zich tegen het vliegen met een cabinelid minder op lange afstanden, wat leidde tot een periode van stiptheidsacties.

Ook kwam het tot een conflict met het grondpersoneel over arbeidsvoorwaarden. Stakingen werden daar afgewend door een uitspraak van de rechter.

Centralisatie

Ook in Frankrijk was er onvrede onder piloten, vanwege onder meer het uit balans raken van het aantal vluchten tussen Air France en KLM. Ook vanuit Nederland was er kritiek op de steeds verder gaande centralisatie, waarbij meer activiteiten van Nederland naar de Franse holding overgeheveld zouden worden.