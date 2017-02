Transavia sluit in najaar uitvalsbasis in München

De Duitse poot is verlieslatend en het bedrijf heeft er geen vertrouwen in dat daar op afzienbare termijn verandering in komt. Veel van de ruim honderd werknemers verliezen hun baan.

Transavia begon in het voorjaar van 2016 met vluchten vanaf München. Er zijn vier vliegtuigen gestationeerd. De Zuid-Duitse stad had de eerste moeten worden van een reeks uitvalsbases buiten Nederland.

De resultaten tot dusver vielen evenwel tegen, en de vooruitzichten voor de komende maanden wezen niet op een wezenlijke verbetering. "Dan is dit voor Transavia de enige juiste keuze."

Thuismarkten

Daarnaast speelt mee dat moederbedrijf Air France-KLM zich eigenlijk volledig wil richten op zijn thuismarkten, Frankrijk en Nederland. Steun vanuit de groep om daarnaast geld te steken in verdere groei van de basis in München, was er dan ook niet.

Ook erkende Ten Brink dat de concurrentie in Duitsland sterker toeneemt dan gedacht, mede door de onlangs aangekondigde samenwerking tussen Lufthansa en Air Berlin.

Nieuwe strategie

"De prioriteit van Transavia ligt in het verder ontwikkelen van haar beide thuismarkten, Nederland en Frankrijk", aldus topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM. "Het beëindigen van de basis in München maakt onderdeel uit van deze strategie."

In Nederland blijft Transavia volgens Ten Brink wel stevig groeien. Zo wordt het aanbod vanaf Schiphol en Rotterdam dit jaar met naar verwachting zo'n 10 procent uitgebreid. Eindhoven groeit zelfs met 20 procent.

Versteviging positie

KLM-topman Pieter Elbers ziet voordelen in het vertrek van het dochterbedrijf uit Duitsland. Zo kunnen plannen van KLM en Transavia om in Nederland meer samen op te trekken, versneld worden doorgevoerd. "Door de krachten te bundelen zullen we een nog stevigere positie kunnen innemen in de Nederlandse markt'', zei hij.