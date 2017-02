Bierbrouwer Carlsberg verwacht meer winst

Naast versnelde kostenbesparingen denkt de Deense concurrent van Heineken meer omzet te behalen in groeimarkten in Azië. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend.

In 2016 wist het concern de operationele winst op eigen kracht met 5 procent op te voeren. Carlsberg voorziet voor dit jaar een winstgroei in dezelfde orde van grootte. Verder dragen wisselkoerseffecten naar verwachting 47 miljoen euro bij aan de winst.

De Nederlandse topman Cees 't Hart zette onlangs een omvangrijke reorganisatie in gang. Daarbij werden onder meer banen geschrapt en brouwerijen gesloten. Ook liet Carlsberg markten waar de zaken moeizaam verliepen, zoals Finland, links liggen.

Verder zijn de vooruitzichten voor de Russische biermarkt, waar Carlsberg marktleider is, positief. Ook is Carlsberg in verregaande onderhandelingen over een overname in Vietnam.