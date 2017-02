Rustige opening voor Amsterdamse beurs

De politieke onzekerheid in de Verenigde Staten en Europa blijft als een schaduw over de markt hangen. Fagron stond in Amsterdam in de belangstelling, nadat het bedrijf de boeken opende.

De AEX noteerde na een paar minuten handelen nagenoeg vlak op 482,12 punten. De MidKap stond 0,1 procent hoger op 698,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,3 procent in, Londen was vlak.

Staalconcern ArcelorMittal was kort na de openingsbel de sterkste stijger in de AEX met een winst van 0,8 procent. Kabelaar Altice sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Bij de kleinere fondsen stond Fagron 0,4 procent lager. De toeleverancier aan apotheken schreef over het afgelopen jaar rode cijfers door een afboeking op een Amerikaans dochterbedrijf en maakte bekend geen dividend uit te keren aan aandeelhouders.