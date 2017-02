Wall Street sluit met kleine minnen

Op Wall Street is de grootste drukte wat betreft bedrijven die hun resultaten presenteren inmiddels geweest.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 20.052,42 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2292,56 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent op 5663,55 punten.

Hasbro was een van de weinige grote bedrijven die maandag een kijkje in de boeken bood. De speelgoedfabrikant overtrof met zijn resultaten over het vierde kwartaal de verwachtingen van analisten. In heel 2016 gingen de verkopen bovendien met dubbele cijfers omhoog. De onderneming profiteerde vooral van een sterke vraag naar Disneypoppen. Het aandeel Hasbro sprong ruim 14 procent omhoog.

Prijsafspraken

Ook Tyson Foods wist de aandacht op zich gericht. De vleesverwerker kwam met een sterk kwartaalbericht, waarbij het bedrijf ook zijn financiële prognoses wist te verhogen. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is echter een onderzoek begonnen naar vermeende prijsafspraken voor kippenvlees en Tyson zakte 3,5 procent.

Juweliersketen Tiffany (min 2,5 procent) stond eveneens in de belangstelling. Daar is afgelopen weekeinde per direct de topman vertrokken. Zijn vertrek houdt volgens het bedrijf verband met de teleurstellende financiële resultaten die de onderneming eerder naar buiten bracht. Tiffany is nog op zoek naar een definitieve opvolger.

Verder waren Apple, Microsoft, Alphabet en eBay in het nieuws. In totaal bijna honderd techbedrijven hebben zich maandag gevoegd in de rechtszaak over het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump voor burgers uit zeven islamitische landen. Dat verbod is afgelopen weekend overigens opgeschort, omdat een rechter en later een federaal hof oordeelden dat de maatregel niet door de beugel kon.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 53,12 dollar. Brent werd 1,7 procent goedkoper bij 55,86 dollar per vat. De euro was 1,0751 dollar waard, tegen 1,0732 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.