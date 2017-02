BinckBank in schijnwerpers op Amsterdamse beurs

Op het Damrak was er onder meer aandacht voor onlinebroker BinckBank dat de boeken opende. Daarbij meldt het bedrijf dat de meeste ambities voor 2018 niet kunnen worden verwezenlijkt.

De AEX opende de sessie vrijwel onveranderd op 485,82 punten. De MidKap noteerde ook vlak, op 702,37 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

BinckBank won in de vroege handel 1,5 procent, ondanks de vertraging die het opliep in de realisatie van zijn doelen. Heel 2016 stond daarnaast in het teken van fors dalende volumes, waardoor de onlinebroker aanzienlijk minder winst boekte dan in 2015. Deze ontwikkelingen waren door de markt echter al in de beurskoers verwerkt.