'Hudson's Bay zet zinnen op overname Amerikaanse warenhuisketen Macy's'

Diverse Amerikaanse media berichten vrijdag dat Macy's is benaderd door het Canadese winkelconcern dat binnenkort ook winkels gaat openen in Nederland.

De overnamespeculaties zorgden ervoor dat Macy's vrijdag op de beurs in New York in korte tijd flink meer waard werd. De handel in het aandeel moest vanwege de koersbeweging zelfs korte tijd worden stilgelegd. Het in 1858 opgerichte Macy's heeft bijna negenhonderd vestigingen en is daarmee een van de grootste warenhuisketens in de Verenigde Staten.

Hudson's Bay is goed voor een kleine vijfhonderd winkels, waaronder ook ketens als Saks Fifth Avenue en het Duitse Galeria Kaufhof.

Het bedrijf werd vorig jaar ook veelvuldig genoemd als kandidaat om het failliete Nederlandse warenhuis V&D over te nemen. Later bleek er toch geen interesse te zijn. De Nederlandse vestigingen van Hudson's Bay komen echter veelal op plekken waar voorheen een V&D gevestigd was.