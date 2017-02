ArcelorMittal winnaar in positieve AEX

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 482,19 punten. De MidKap noteerde eveneens 0,5 procent hoger, op 700,47 punten. De hoofdgraadmeter in Frankfurt verloor 0,3 procent. Parijs sloot vlak en Londen steeg 0,5 procent.

ArcelorMittal was met een plus van 2,8 procent de sterkste stijger in de AEX. Het staalbedrijf profiteerde van een adviesverhoging door Goldman Sachs. In de MidKap ging ook roestvrijstaalbedrijf Aperam flink omhoog (plus 4,6 procent) na een adviesverhoging van Goldman, dat optimistisch is over de vooruitzichten voor de gehele staalbranche.

ING

De resultaten van ING leverden het bedrijf een koersstijging van 0,9 procent op. De bank meldde onder meer een stevige winstgroei over heel 2016. Daarbij presteerde het bedrijf met name in het afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht.

Shell noteerde 0,3 procent hoger. De winst van het olie-en gasbedrijf over het afgelopen kwartaal stelde enigszins teleur, maar de aanzienlijk sterker dan verwachte kasstroom van de olie- en gasreus kon beleggers wel bekoren.

Toeleverancier aan de olie-industrie SBM Offshore sloot de rij met een verlies van 2 procent. Verzekeraar NN Group meldde zijn bod op branchegenoot Delta Lloyd door te zetten en daalde 1,2 procent.

Deutsche Bank

Deutsche Bank ging in Frankfurt 5,2 procent onderuit. De bank sloot 2016 opnieuw af met dieprode cijfers, met name als gevolg van boetes en schikkingen in verband met misstappen die in het verleden werden begaan. Automaker Daimler leverde 2,7 procent in, nadat het de boeken had geopend. De winst viel lager uit dan voorzien.

In Milaan steeg Ferrari 3,7 procent. De maker van luxe sportauto's verkocht meer auto's en overtrof de omzetverwachtingen van analisten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was 0,1 procent lager op 53,83 dollar. Brent was met 56,90 dollar 0,1 procent duurder. De euro was 1,0800 dollar waard, tegen 1,0770 dollar bij het slot van de Europese beurzen woensdag.