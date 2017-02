ING maakt een vijfde meer winst in 2016

ING meldde donderdag een nettowinst van 5 miljard euro over 2016, gecorrigeerd voor eenmalige posten. Dat was 18 procent meer dan een jaar eerder. De totale opbrengsten van de bank stegen met 5,5 procent naar 17,5 miljard euro.

Net als andere banken heeft ING te maken met de bijzonder lage, of vaak zelfs negatieve rente en aanhoudende politieke onzekerheid.

De groei van het aantal klanten en de dienstverlening biedt echter voldoende tegenwicht, stelde bestuursvoorzitter Ralph Hamers in een toelichting. ''Al onze divisies hebben een goed momentum, de groei van de business compenseert daarbij de margedruk'', zei hij.

Trump

Hamers gaf geen geen concrete verwachting voor de resultaten van ING in 2017. Hij wees wel op de aanhoudende onzekerheid door de brexit, de onduidelijkheid over de koers van de VS onder Trump en verkiezingen in Europa. ''Onzekerheid is nooit goed'', concludeerde de ING-topman. ''Het kan onze klanten huiverig maken voor grote investeringen en zet een rem op de groei.''

In het vierde kwartaal liep de onderliggende nettowinst met een half miljard euro op naar 1,4 miljard euro. Eenmalige uitgaven voor de digitalisering van bankactiviteiten drukten het totale nettoresultaat wel met een kwart, tot 595 miljoen euro.

De rente-inkomsten van de bank namen vorig kwartaal met ruim 5 procent toe. Provisies op dienstverlening leverden bijna 1 procent meer op dan een jaar eerder.