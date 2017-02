'Rabobank aangeklaagd voor witwassen geld drugskartels in Mexico'

De aanleiding voor de aanklacht is een onderzoek van de Amerikaanse justitie naar het witwassen van drugsgeld door een dochteronderneming van de Rabobank, dat schrijft de Volkskrant. Sluiter en de cliënten die hij vertegenwoordigd beschuldigen de Rabobank van deelname aan een criminele organisatie.

Het Amerikaanse onderzoek gaat hoofdzakelijk om een inmiddels gesloten filiaal van de Rabobank in Calexico in Amerika aan de grens met Mexico. Dat kantoor zou geld hebben witgewassen voor drugskartels die net over de grens in Mexico opereerden.

De aanklacht is uniek omdat deze niet alleen gericht is op het witwassen maar ook op de gevolgen daarvan voor de mexicaanse bevolking. Rabobank benadrukt volledig mee te werken aan het onderzoek maar doet geen inhoudelijke mededelingen over de zaak.

Sluiter vertegenwoordigt Fernando Hernández en zijn organisatie SMX Collective, die zich inzet voor mensenrechten in Mexico.