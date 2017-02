Etihad en Lufthansa breiden samenwerking uit

De bedrijven slaan ook de handen ineen op het gebied van onder meer catering, onderhoud en reparaties, maken de topmannen James Hogan en Carsten Spohr woensdag bekend.

Etihad en Lufthansa lieten medio december al weten dat zij een zogeheten codeshare-overeenkomst hebben gesloten. Dat houdt in dat de maatschappijen op een aantal routes samen tickets gaan verkopen en zo extra overstapmogelijkheden kunnen bieden aan passagiers die vliegen tussen Duitsland en Abu Dhabi.

Daarnaast verhuurt Etihad-dochter Air Berlin enkele tientallen overtollige vliegtuigen plus bemanning aan Lufthansa. Het merendeel van die toestellen zal worden ingezet door prijsvechter Eurowings, die daardoor in de gelegenheid is zijn vluchtaanbod snel uit te breiden.

Haren

Lufthansa en Etihad vlogen elkaar in het verleden geregeld in de haren. Het Duitse bedrijf beticht zijn Arabische branchegenoot en andere luchtvervoerders in de Golfregio van oneerlijke concurrentie omdat zij door hun overheden financieel worden gesteund.

''Het is geen geheim dat Lufthansa een tegenstander is én blijft van staatssubsidies'', benadrukte Spohr woensdag. Maar twee bedrijven kunnen het volgens de topman oneens zijn over sommige onderwerpen, en toch succesvol samenwerken.

De deal met Lufthansa is volgens Hogan de belangrijkste die Etihad ooit sloot, afgezien van de aandelenbelangen die het bedrijf nam in onder meer Air Berlin, Alitalia en het Indiase Jet Airways. Air France-KLM werkt al sinds 2012 op een aantal routes samen met Etihad. Tot nauwere banden met de Frans-Nederlandse groep kwam het evenwel nooit.