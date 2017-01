Onzeker Wall Street boekt opnieuw verlies

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,5 procent op 19.864,09 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2278,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg onveranderd op 5614,79 punten.

Trump zorgde opnieuw voor reuring op Wall Street, ditmaal door het ontslag van de Amerikaanse justitieminister vanwege haar twijfels over het omstreden inreisverbod dat Trump afgelopen weekeinde uitvaardigde. Een economisch adviseur van de president haalde bovendien hard uit naar Duitsland, dat de in zijn ogen zwakke euro zou misbruiken om handelsvoordelen te verkrijgen.

Hoewel er veel gaten in zijn analyse werden geschoten, liep de koers van de euro op naar 1,0795 dollar. Dat was 1 dollarcent meer dan bij de slotbel op Wall Street een dag eerder.

Vooral bankaandelen, de motor van de 'Trump-rally' die na de presidentsverkiezingen ontstond, moesten het ontgelden. JPMorgan Chase en Goldman Sachs stonden onderaan de Dow Jones met minnen van 1,6 en 2 procent. Verder leverden grootmachten als Citigroup, Bank of America en Morgan Stanley circa 1,5 procent in.

Oliegigant ExxonMobil woog ook op de Dow, met een verlies van 1,2 procent. Het bedrijf boekte vorig kwartaal minder winst dan analisten hadden verwacht, onder meer door een miljardenafschrijving op gasvelden in de Rocky Mountains.

Farmaceut Pfizer (plus 1,3 procent) was koploper in de Dow, ondanks tegenvallende resultaten en harde woorden van Trump. Die eiste opnieuw lagere prijzen voor medicijnen en stelde bovendien dat farmaceuten meer producten in de VS moeten maken. Beleggers schrokken er niet van en zetten naast Pfizer ook branchegenoot Merck 0,9 procent in de plus.

Buiten de hoofdfondsen viel sportkledingfabrikant Under Armour op. Het stelde beleggers teleur en zag meer dan een kwart van zijn beurswaarde verdampen. Harley-Davidson verloor 1,5 procent, door aanhoudend dalende verkoopcijfers. Koeriersbedrijf UPS sloot bijna 7 procent in de min, na tegenvallende prognoses voor de komende tijd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent 52,82 dollar.