Europese beurzen leveren winsten weer in

De markten blijven afwachtend door alle onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een verlies van 0,6 procent op 476,71 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 690,37 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent.

Zwakke euro

De nieuwe Amerikaanse regering liet dinsdag vooral haar sporen na op de valutamarkt. Een belangrijke economisch adviseur van Trump beschuldigde Duitsland ervan de zwakke euro te misbruiken om handelsvoordelen te halen ten opzichte van de VS en de rest van Europa.

De waarde van de euro liep op naar 1,0795 dollar, tegen 1,0685 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.

Inreisverbod

In New York liepen de koersen voor de tweede achtereenvolgende dag stevig terug, wat aan het einde van de sessie duidelijk druk zette op de beurzen in Europa.

De verwarring en ophef rond het omstreden inreisverbod dat Trump dit weekend afvaardigde, heeft het optimisme in de markt over mogelijke economische stimulansen door de nieuwe president flink getemperd.

Unibail-Rodamco

De AEX werd met een plus van bijna 1 procent aangevoerd door vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco. Chemiebedrijf DSM en staalfabrikant ArcelorMittal sloten de rij met minnen van 1,5 en 2,3 procent.

In de MidKap was Air France-KLM de grootste verliezer met een daling van 2,3 procent, onder druk van een adviesverlaging door Citi. Bij de kleinere fondsen was funderingsspecialist Sif een opvallende uitschieter met een winst van 4,3 procent. Analisten van ING kwamen met een positief rapport over het bedrijf.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) werd bijna 6 procent meer waard in Stockholm. Het Zweedse kledingconcern maakte positieve verwachtingen voor de komende tijd bekend. H&M verwacht onder meer te profiteren van het openen van nieuwe winkels en de verdere uitrol van zijn webshops.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent naar 53,31 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder bij 55,80 dollar per vat.