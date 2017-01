Shell verkoopt bezittingen in Noordzee aan oliebedrijf Chrysaor

Dat maakt het Nederlands-Britse olieconcern dinsdag bekend. Shell voorziet een boekhoudkundige winst op de verkoop.

De overeenkomst is nog afhankelijk van de goedkeuring van autoriteiten en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 afgerond. De ingangsdatum voor de transactie is 1 juli 2016. Er gaan circa vierhonderd medewerkers over van Shell naar Chrysaor.

De bezittingen die worden verkocht, waren afgelopen jaar gezamenlijk goed voor een productie van 115.000 vaten olie-equivalent per dag. De gehele olieproductie op de Noordzee van Shell bedroeg vorig jaar 211.000 vaten olie-equivalent per dag.

De verkoop is onderdeel van het desinvesteringsprogramma van Shell, waarbij het voor 30 miljard dollar aan bezittingen van de hand wil doen. In het kader van dat programma kondigde Shell dinsdag ook een verkoop van bezittingen in Thailand ter waarde van 900 miljoen dollar aan.