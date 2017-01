Redactieraad De Telegraaf wil meer weten over plannen Talpa

Bij het adviesorgaan leeft ''het gevoel dat overname van de Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis het meest in het belang van De Telegraaf in al zijn verschijningsvormen zou zijn''. Dat staat volgens Villamedia in een brief van de redactieraad waar het journalistenplatform de hand op heeft kunnen leggen.

''Wij voelen ons het beste thuis bij een bedrijf dat hart heeft voor De Telegraaf, zowel in print als online. Mediahuis heeft op dat gebied een belangrijke en vertrouwenwekkende historie", citeert Villamedia uit de brief.

Belangen

"Van Talpa/John de Mol weten we (nog) te weinig om daar op dit moment gerust over te zijn. De huidige belangen van Talpa lijken met name bij de radio- en videotak te liggen."

Het Vlaamse Mediahuis bood vorige maand in samenwerking met investeerder VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, 5,25 euro per aandeel TMG.

Positie

De Mol ging daar vorige week via zijn televisiebedrijf Talpa overheen met een bod van 5,90 euro per aandeel. Hij stelde toen dat een combinatie van Talpa en TMG een onderneming oplevert met een betere positie "in een snel veranderend medialandschap".

"Het is mijn doel om dit gerespecteerde mediabedrijf voor Nederland te behouden en verder uit te bouwen", aldus De Mol.

TMG

TMG heeft eerder laten weten de biedingen te bestuderen. En Mediahuis stelde onlangs dat een hoger bod nog niet aan de orde is.

TMG is eigenaar van onder meer De Telegraaf, Metro en de regionale krantengroep HMC. Talpa bezit onder meer de zenders 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Mediahuis is al eigenaar van NRC Media en heeft dit jaar ook de uitgever van de Limburgse regionale dagbladen De Limburger en Het Limburgs Dagblad overgenomen. In België brengt het bedrijf onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad uit.