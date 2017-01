Hudson's Bay tekent contracten voor winkels in Rotterdam en Maastricht

Het gaat om warenhuizen van de keten Hudson's Bay in Rotterdam en Maastricht. Daarnaast komt er ook een vestiging van de keten Saks OFF 5TH in de Hoogstraat in Rotterdam, maakt HBC maandag bekend.

In dezelfde Rotterdamse straat, vlak naast de Koopgoot, zal HBC een Hudson's Bay-warenhuis openen met vijf verdiepingen. In dat pand zat voorheen een winkel van V&D. De Saks OFF 5TH-winkel zal ernaast gevestigd worden. Eerder kondigde het bedrijf al aan een vestiging van Saks OFF 5TH in de Kalvertoren in Amsterdam te openen.

Maastricht

In Maastricht heeft HBC een huurcontract getekend voor het voormalige V&D-pand aan de Grote Staat. Dit gebouw wordt eerst gerenoveerd. Het bedrijf noemt de stad "een erg populaire winkelstad voor Nederlanders". Ook verwacht het bedrijf met dit warenhuis veel consumenten uit Duitsland en België te trekken.

Locaties

In totaal heeft het bedrijf tot nu toe voor zestien Nederlandse locaties huurovereenkomsten getekend. Veertien daarvan zijn voor winkels van Hudson's Bay en twee voor Saks OFF 5TH. Deze vestigingen zijn goed voor bijna 209.000 vierkante meters aan huurruimte.

Eerder maakte het bedrijf al bekend de komende jaren tot twintig warenhuizen te willen openen in Nederland. Daarbij worden twee nieuwe winkelformules geïntroduceerd.

Personeel

HBC is eind vorig jaar al begonnen met het werven van personeel voor de nieuwe winkels. Op dit moment zijn er nog geen Nederlandse vestigingen geopend.

Het in 1670 opgerichte HBC is eigenaar van in totaal tien formules en heeft wereldwijd meer dan 480 winkels en 66.000 medewerkers. De onderneming is in Europa al aanwezig met GALERIA Kaufhof, Galeria INNO en Sportarena.