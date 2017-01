Europese beurzen in het rood

Verder wordt gewacht op de stroom aan bedrijfsresultaten en economische cijfers die later op de week op de agenda staat.

In Amsterdam stond de AEX-index rond 11.35 uur 0,8 procent in de min op 481,97 punten. De MidKap zakte 0,6 procent naar 693,99 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1 procent.

Inreisverbod

Het besluit van Trump om een inreisverbod in te stellen voor inwoners van zeven moslimlanden zorgde afgelopen dagen internationaal voor veel onrust en onzekerheid. Onder meer veel grote Amerikaanse bedrijven veroordeelden het besluit scherp.

In de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer de enige duidelijke winnaar, met een plus van 1 procent. Tankopslagbedrijf Vopak stond onderaan de lijst van 25 hoofdfondsen, met een min van bijna 6 procent, nadat analisten van Goldman Sachs hadden geadviseerd het aandeel van de hand te doen.

Air France-KLM

In de MidKap bungelde Air France-KLM onderaan met een min van 2,5 procent. Het luchtvaartbedrijf zag zich afgelopen weekeinde genoodzaakt passagiers te weigeren vanwege het inreisverbod van de VS.

Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen zagen hun beurswaarde dalen. Lufthansa verloor 0,6 procent in Frankfurt, terwijl IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, 2 procent daalde in Londen.

UniCredit

In Milaan stond UniCredit onder druk nadat de Italiaanse bank een nieuwe miljardenafschrijving op slechte leningen had gemeld. Die zorgde ervoor dat UniCredit eind vorig jaar niet aan de kapitaaleisen van de ECB voldeed.

UniCredit, dat eerder al aankondigde 13 miljard euro aan vers kapitaal te willen ophalen, zag maandagochtend 4,7 procent aan beurswaarde verdampen.

De prijs van Amerikaanse olie zakte met 0,1 procent naar 53,20 dollar. Brent werd 0,2 procent goedkoper, bij 55,43 dollar per vat. De euro was met 1,0692 dollar vrijwel evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.