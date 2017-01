Hoger bod Mediahuis op TMG nog niet aan de orde

Dit heeft Thomas Leysen, voorzitter bij Mediahuis, gezegd in een interview met de Belgische zakenkrant De Tijd.

Mediahuis bood samen met investeerder VP Exploitatie eind vorig jaar 5,25 euro per aandeel voor TMG. Vorige week ging John de Mol daaroverheen met een bod van 5,90 euro per aandeel.

Over het tegenbod van John de Mol op TMG verklaart Leysen dat het in de eerste plaats aan TMG is om er een oordeel over te vellen.

Investeringskosten

Mediahuis is al eigenaar van NRC Media en heeft dit jaar ook de uitgever van de Limburgse regionale dagbladen De Limburger en Het Limburgs Dagblad overgenomen. In België brengt het bedrijf onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad uit.

Leysen legt verder uit dat de uitbreiding van Vlaamse uitgevers naar Nederland niet over kostensynergie gaat. "We gaan in NRC geen artikelen uit De Telegraaf plaatsen, of omgekeerd.”

“Maar je kan wel noodzakelijke investeringskosten, zoals in digitale platformen, spreiden over een grotere groep.”