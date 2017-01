Ford wordt geraakt door daling pond na Brexit

De Amerikaanse autofabrikant verwacht een impact van rond de 600 miljoen dollar, zegt topman Jim Farley tegen persbureau Reuters.

Ford had zichzelf met valutaderivaten beschermd tegen een daling van het pond, maar deze derivaten lopen af in de eerste drie maanden van 2017. De rest van het jaar zal het concern de gevolgen daarom merken in de resultaten.

Met een marktaandeel van 12 procent is Ford het grootste automerk in het Verenigd Koninkrijk. De daling van het pond is de enige tegenslag die het bedrijf op dit moment heeft in Europa.

Het pond daalde in oktober naar het laagste punt in zeven jaar en ten opzichte van eind 2015, toen onzekerheid over de Brexit begon, staat de munt een vijfde lager.