Microsoft blinkt uit in vlakke Dow Jones

De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg onveranderd op 20.093,78 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2294,69 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent naar 5660,78 punten.

Voorbeurs bleek uit een eerste schatting dat de Amerikaanse economie in het laatste kwartaal van 2016 met 1,9 procent op jaarbasis is gegroeid. Economen rekenden al op een verzwakking ten opzichte van de sterke groei van 3,5 procent die in het derde kwartaal werd gemeten, maar hadden een iets sterkere groei voorspeld dan nu uit de bus kwam rollen.

Microsoft voerde de Dow Jones aan met een plus van 2,4 procent. Het softwarebedrijf draaide afgelopen kwartaal beter dan verwacht, vooral dankzij groei in de levering van software via internet (de cloud).

Chevron

Onder de dertig hoofdfondsen viel Chevron in negatieve zin op. Het oliebedrijf wist vorig kwartaal weer winst te boeken na de rode cijfers in de voorgaande periodes, maar analisten en beleggers hadden hogere verwachtingen. Chevron stond met een min van 2,4 procent onderaan de Dow.

De populariteit van de cloud hielp ook chipfabrikant Intel (plus 1,1 procent) vooruit. Die kwam met sterke kwartaalcijfers en gunstig ontvangen prognoses voor het lopende kwartaal, onder meer dankzij de investeringen in datacenters die nodig zijn voor de wereldwijd groeiende clouddienstverlening.

Internetreus Alphabet investeert ook stevig in de cloud. Het aandeel van het bedrijf zakte vrijdag echter ruim 1 procent, doordat de winst van dochterbedrijf Google vorig kwartaal minder sterk is gegroeid dan verwacht.

American Airlines

Onder de andere bekende bedrijven die de boeken openden verloor Colgate-Palmolive ruim 5 procent, mede door tegenvallende vooruitzichten. Starbucks leverde 4 procent in omdat het beleggers met zijn resultaten evenmin wist te overtuigen. American Airlines werd 5 procent minder waard, hoewel de luchtvaartmaatschappij de ticketprijzen afgelopen kwartaal weer licht zag aantrekken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent naar 53,13 dollar. De euro was met 1,0695 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.