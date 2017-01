Producent Smirnoff en Guiness heeft wind mee

De maker van onder meer Smirnoff wodka en Johnnie Walker whisky wist over de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar op eigen kracht ruim 4 procent meer omzet te behalen. Het bedrijfsresultaat steeg in de periode tot januari in dezelfde orde van grootte.

Diageo dankt de betere resultaten onder meer aan goede prestaties in de Verenigde Staten. De drankenproducent is daarbij een van de bedrijven die garen spint bij de sterke daling van het Britse pond, die de omzet die in euro's en dollars wordt binnengehaald stuwt. De groei van het bedrijf viel daarbij nog hoger uit dan analisten al hadden voorspeld.

Valuta-effecten dragen dit jaar naar verwachting in totaal 1,4 miljard pond (1,6 miljard euro) bij aan de omzet. Het bedrijfsresultaat dikt volgens het concern om die reden met minstens 460 miljoen pond aan. Voor de komende jaren voorziet Diageo een verdere omzetgroei van circa 5 procent op jaarbasis.