Hyundai uit zorgen over protectionisme

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijwel meteen na zijn aantreden maatregelen aan om de handel met vooral Aziatische landen aan banden te leggen. Dat moet de werkgelegenheid in de Amerikaanse industrie ten goede komen.

Veel autobouwers, binnen én buiten de Verenigde Staten, probeerden de afgelopen weken hun marktpositie veilig te stellen door Trump nieuwe Amerikaanse banen te beloven. Ook Hyundai deed dat, met de aankondiging dat het samen met dochterbedrijf Kia de komende vijf jaar ruim 3 miljard dollar investeert in de VS.

Trump

Het bedrijf is er desondanks niet gerust op en liet woensdag weten nauwlettend te blijven volgen waar Trump precies mee komt. Wel bleef Hyundai bij zijn eerdere voorspelling, gedaan voor de wisseling van de wacht in het Witte Huis, dat het dit jaar meer auto's zal verkopen dan in 2016.

Hyundai heeft een lastig vierde kwartaal achter de rug, waarin het de omzet met 0,9 procent zag dalen tot omgerekend een kleine 20 miljard euro. De nettowinst nam met bijna een derde af tot omgerekend ruim 850 miljoen euro.

Het bedrijf had nog altijd last van de naweeën van een langdurige staking. Daarnaast zat de relatief dure Koreaanse won het bedrijf dwars. Het was de twaalfde periode op rij waarin het resultaat onder de streep omlaagging.