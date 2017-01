AEX-index opent handelsdag met winst

Daarmee volgden ze het voorbeeld van de Amerikaanse en Aziatische beurzen. Vastgoedfondsen Eurocommercial Properties en Wereldhave behoorden op Beursplein 5 tot de opvallendste dalers.

De AEX-index stond in de vroege handel 0,8 procent hoger op 486,90 punten. De MidKap noteerde 0,5 procent in de plus op 692,36 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1 procent.

NN Group en AkzoNobel waren de sterkste stijgers in de AEX met winsten van 1,6 procent. KPN was de enige daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 0,6 procent.

Wereldhave

In de MidKap leverden Eurocommercial Properties en Wereldhave tot 1,1 procent in nadat analisten van Goldman Sachs beleggers hadden geadviseerd die aandelen te verkopen. Philips Lighting was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen. Bank of America maakte bekend het aandeel te gaan volgen met een koopadvies. Het lichtbedrijf won 2,6 procent.

De Zwitserse farmaceut Novartis won 0,4 procent. Het concern onderzoekt de mogelijkheid van een afsplitsing en beursgang van zijn kwakkelende divisie voor oogverzorgingsproducten, Alcon. Novartis voorspelde verder dat de winst dit jaar hooguit stabiliseert op het niveau van vorig jaar en mogelijk licht daalt.

Santander

In Madrid werden de resultaten van Banco Santander (plus 4 procent) positief ontvangen. De winst van de bank viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Het aandeel van de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo werd door beleggers 2,8 procent lager gezet. De bank bekijkt de mogelijkheden om samen te gaan met Generali. Die interesse deed de koers van de verzekeraar goed, getuige de winst van 2,4 procent.

In Londen werd mijnbouwer Antofagasta door beleggers beloond voor zijn handelsupdate, ook al voldeed het bedrijf niet geheel aan de eigen verwachtingen. Het aandeel won desalniettemin 5,7 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent naar 52,82 dollar. Brent werd ook 0,7 procent goedkoper, bij 55,08 dollar per vat. De euro was 1,0730 dollar waard, tegen 1,0750 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.