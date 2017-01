Wall Street boekt stevige winst en Nasdaq sluit met record

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen sloot 0,6 procent in de plus op 19.912,71 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent naar 2280,07 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent en bereikte met 5600,96 punten de hoogste slotstand ooit.

Verizon

Telecombedrijf Verizon bungelde met een min van 4,4 procent onderaan de Dow Jones, na tegenvallende kwartaalresultaten. De kwartaalomzet van het bedrijf was iets beter dan verwacht, maar de winst stelde teleur.

Farmaceut Johnson & Johnson volgde met een verlies van bijna 2 procent. De winstverwachting die het bedrijf uitsprak voor 2017 voldeed niet aan de verwachtingen van analisten. Het industriële concern 3M leverde ruim 1 procent in. Dat bedrijf had afgelopen maanden veel last van de sterke Amerikaanse dollar, die de opbrengsten in andere valuta's drukte.

Trump

Ook Trump wist weer de nodige koersen in beweging te zetten. Zo stegen autobedrijven General Motors, Ford en Fiat Chrysler 1 tot 6 procent, nadat hun bazen hadden ontbeten met de nieuwe president. Trump beloofde daarbij de in zijn ogen "doorgeschoten" milieuregels in de VS te zullen inperken.

Olieconcern Chevron stond met een plus van 1 procent in de bovenste regionen van de Dow, nadat Trump maatregelen had aangekondigd die de aanleg van twee grote omstreden oliepijpleidingen mogelijk moeten maken. Daarbij wordt ook weer werk gemaakt van de door president Obama geschrapte Keystone XL-leiding van Canada naar het zuiden van de VS. Het voor Keystone verantwoordelijke TransCanada won op Wall Street 3,5 procent.

Kimberley-Clark

Buiten de Dow werd Kimberly-Clark 4 procent meer waard. Het moederbedrijf van merken als Kotex, Kleenex, Page en Huggies wist zijn winst op te voeren dankzij de grootste bezuinigingsoperatie uit de historie van het bedrijf. Het in New York genoteerde Chinese internetbedrijf Alibaba won ruim 3 procent dankzij zonnige voorspellingen voor de komende tijd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent naar 53,10 dollar. De euro was 1,0730 dollar waard, tegen 1,0750 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.