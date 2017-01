Internetgigant Alibaba verhoogt omzetverwachting

De omzetstijging over het gehele boekjaar wordt door het in New York genoteerde bedrijf nu geraamd op 53 procent, terwijl eerder op een groei van 48 procent werd gerekend.

In het afgelopen kwartaal profiteerde Alibaba vooral van hoge internetbestedingen van Chinese consumenten en gestegen inkomsten uit advertenties. De omzet steeg met 54 procent tot ruim 53 miljard yuan (7,2 miljard euro). De nettowinst nam met 38 procent toe naar omgerekend ruim 2,3 miljard euro.

Het grootste e-commercebedrijf van China wist munt te slaan uit Singles Day op 11 november. Die dag voor vrijgezellen in China geldt als de belangrijkste feestdag voor onlineverkopen in de tweede economie van de wereld. Er werd voor een recordbedrag van ruim 17 miljard dollar aan producten verkocht via de verkoopplatformen van Alibaba.