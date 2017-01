Sterk groeiende vraag naar vliegreizen stuwt omzet EasyJet

EasyJet zag de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 7,2 procent toenemen naar 997 miljoen pond (1,16 miljard euro).

De prijsvechter vervoerde 17,4 miljoen passagiers, 8,2 procent meer dan een jaar eerder. Doordat de capaciteit sterker toenam, met 8,6 procent, zaten de vliegtuigen gemiddeld genomen iets minder vol.

De val van het Britse pond raakt easyJet stevig. Het bedrijf behaalt een vrij fors deel van zijn omzet in ponden, maar maakt veel kosten in andere valuta's. Brandstof wordt bijvoorbeeld afgerekend in dollars, net als kosten die komen kijken bij de aanschaf of het leasen van vliegtuigen.

Sowieso lopen de brandstofprijzen op sinds de OPEC-landen nieuwe afspraken hebben gemaakt over de olieproductie. EasyJet gaat er wel vanuit dat de duurdere kerosine zal zorgen voor meer discipline bij luchtvaartmaatschappijen wat betreft de uitbreiding van hun capaciteit. Dat kan de druk op de ticketprijzen wat verlichten.

Schiphol

EasyJet behoort met KLM en Transavia tot de grootste gebruikers van Schiphol. Die positie wil het bedrijf graag behouden, zei bestuursvoorzitter Carolyn McCall dinsdag. Ze zei dat easyJet in gesprek is met de luchthaven over de krapte die komend jaar dreigt te ontstaan.

Schiphol zag het aantal vliegbewegingen afgelopen jaar sterk groeien, ook doordat easyJet zijn aanbod flink uitbreidde. Daardoor zit de luchthaven al bijna aan het maximale aantal starts en landingen dat met omwonenden is afgesproken om de geluidshinder binnen de perken te houden.