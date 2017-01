Talpa doet tegenbod op Telegraaf Media Groep

De biedprijs is 5,90 euro per aandeel, maakt Talpa maandag bekend. Talpa is onder meer eigenaar van de zenders 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Dat is 0,65 euro hoger dan het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek hebben geboden op het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf, Metro en de regionale krantengroep HMC.

Het bod van Talpa is daarmee 70 procent hoger dan de slotkoers van TMG op 13 december vorig jaar. Dat was een dag voordat bekend werd dat een consortium van het Mediahuis en VP Exploitatie geïnteresseerd is in TMG. VP Exploitatie is van de familie Van Puijenbroek, op dit moment grootaandeelhouder in TMG.

Belang

"Na het evalueren van het bod is Talpa tot de conslusie gekomen dat het bod van 5,25 euro van het consortium niet getuigt van een sterk geloof in de kracht van TMG", stelt Talpa. "Het bod betekent een significant hogere prijs voor aandeelhouders, een prijs die bovendien recht doet aan de daadwerkelijke waarde van TMG en die de potentie van TMG erkent."

Het krantenbedrijf is voor Talpa naar eigen zeggen van strategisch belang en een verkoop van het huidige belang in TMG aan het consortium zou daarom geen optie zijn.

Vorige week werd al duidelijk dat De Mol zijn belang in TMG heeft vergroot. Hij heeft nu een belang van 20,59 procent in het moederbedrijf van De Telegraaf.

Geloof

"Ik heb een groot geloof in TMG als verzameling van een aantal sterke Nederlandse merken en de potentie van deze onderneming", laat Talpa-eigenaar De Mol in een persverklaring weten. "Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt, want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt."

Hij verwacht dat een combinatie van TMG met het belang in Talpa Radio en SBS Nederland een onderneming ontstaat "die een betere positie verwerft en een snel veranderend medialandschap". "Het is mijn doel om dit gerespecteerde mediabedrijf voor Nederland te behouden en verder uit te bouwen."

Talpa belooft dat het bedrijf zich dan kan ontwikkelen met investeringen in de productie van content en journalistieke kwaliteit. Talpa heeft een belang van 33 procent in SBS Nederland.

Onafhankelijk bedrijf

"Een combinatie van TMG en Talpa zal resulteren in het ontstaan van een nieuw Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online content", meent Talpa. Op dit moment bestaat er overigens al een samenwerking tussen de bedrijven op het gebied van radio.

Verder verwacht het bedrijf aan de toekomst van TMG bij te kunnen dragen met expertise en een eigen netwerk. Naar eigen zeggen beschikt Talpa over direct beschikbare middelen om de biedprijs te kunnen betalen. Ook zouden er "afdoende financiële middelen" zijn om te kunnen investeren in het nog te combineren bedrijf.

De onderneming van De Mol nodigt de raad van commissarissen en de raad van bestuur van TMG uit om "op korte termijn" te gaan praten over het voorstel.

TMG laat aan NU.nl weten later op maandag met een reactie te komen.