Kleine winsten Wall Street op dag inauguratie Trump

Beleggers reageerden terughoudend op de speech van de kersverse president. Verder werd onder meer gekeken naar de kwartaalresultaten van enkele grote bedrijven, waaronder Procter & Gamble en General Electric.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 19.827,25 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2271,31 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omhoog naar 5555,33 punten.

Trump haalde in zijn speech veel van zijn bekende thema's aan. Zo hamerde hij op het op de eerste plaats zetten van de VS, het terughalen van banen en investeringen in infrastructuur. Hij noemde verder geen andere landen in zijn toespraak. De koers van de Mexicaanse peso dikte daarop ruim 1,5 procent aan.

Bij de bedrijven steeg Procter & Gamble 3,3 procent. De producent van was- en verzorgingsproducten verhoogde de omzetverwachting voor het lopende boekjaar. In het tweede kwartaal nam de vergelijkbare omzet met 2 procent toe. De winst viel lager uit, maar overtrof wel de gemiddelde verwachting van analisten.

Ook technologiebedrijf IBM was in trek. De voormalige computerfabrikant boekte iets meer winst op een licht lagere omzet. Het concern profiteerde onder meer van een sterke vraag naar clouddiensten. Het aandeel dikte 2,2 procent aan.

General Electric

General Electric ging 2,2 procent omlaag, ondanks kwartaalcijfers die voldeden aan de verwachtingen van analisten. Vooral de divisies luchtvaart en energie leverden een positieve bijdrage. Desondanks viel zowel de omzet als de operationele winst lager uit dan een jaar eerder.

Oliedienstverlener Schlumberger wist zijn verlies afgelopen kwartaal aanzienlijk te verkleinen. Ook de omzet vertoonde in de laatste periode van 2016 een licht herstel. Het aandeel verloor desondanks 0,8 procent in waarde. Apothekersketen Rite Aid ging met bijna 12 procent onderuit op zorgen over de doorgang van de overname door concurrent Walgreens. Toezichthouders hebben mogelijk bezwaren tegen de deal.

Olie

De prijs van Amerikaanse olie steeg 2 procent naar 52,42 dollar per vat. Brentolie werd 2,3 procent duurder bij 55,43 dollar per vat. De euro werd voor 1,0697 dollar verhandeld, tegen 1,0679 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.