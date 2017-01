Sterke winstgroei voor Goldman Sachs in vierde kwartaal

Toen moest het financiële concern namelijk een schikking met de Amerikaanse justitie in de boeken zetten voor de verkoop van rommelhypotheken in de aanloop naar de financiële crisis.

Uit woensdag gepubliceerde cijfers bleek dat de nettowinst in de afgelopen periode is uitgekomen op 2,3 miljard dollar, tegen 765 miljoen dollar in het laatste kwartaal van 2015. Het resultaat werd destijds gedrukt door een buitengewone last van ruim 1,5 miljard dollar.

De baten klommen met 12 procent tot bijna 8,2 miljard dollar. Daarbij profiteerde Goldman Sachs, net als andere Amerikaanse banken, vooral van de gestegen inkomsten uit de handel in obligaties. Die stegen met liefst 78 procent tot 2 miljard dollar. Verder wist Goldman Sachs de kosten flink te verlagen.

Over heel 2016 werd een omzet behaald van 30,6 miljard dollar met een nettowinst van 7,4 miljard dollar. Topman Lloyd Blankfein gaf in een toelichting aan dat Goldman Sachs na een uitdagende eerste jaarhelft in de rest van het jaar goed heeft gepresteerd door een verbeterd zakenklimaat.