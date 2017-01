General Motors creëert meer dan zevenduizend banen in Verenigde Staten

Als direct gevolg van de investering zullen vijftienhonderd nieuwe werkplekken ontstaan, meldt het bedrijf dinsdag in een persverklaring. Met de investering worden onder meer een aantal nieuwe auto’s en verbeterde technologie verwezenlijkt. Verdere details worden later dit jaar bekendgemaakt.

Het bedrijf zal tevens de productie van assen voor een nieuwe generatie pick-uptrucks volledig naar Michigan verplaatsen. Daarmee worden 450 banen van Mexico naar de VS verplaatst.

Daarnaast verwacht het bedrijf de komende vier jaar nog eens vijfduizend extra werkplekken te kunnen bieden. Topvrouw Mary Barra: "Door onze productiebasis in de VS concurrerender te maken, hebben we de mogelijkheid om onze investeringen nog verder op te voeren. Dat resulteert in meer banen en betere resultaten voor autobezitters

Amerikaanse economie

Het bedrijf benadrukt in het persbericht dat het in de laatste vier jaar al 25.000 banen in de VS heeft gecreëerd en dat er via salarissen meer dan 3 miljard dollar in de Amerikaanse economie is gevloeid. Ook heeft het in dezelfde periode meer dan 15.000 banen vanuit het buitenland naar de Verenigde Staten verschoven.

General Motors is niet het eerste bedrijf dat duidelijk benadrukt wat het voor de Amerikaanse economie betekent. Dinsdag meldt Wal-Mart dat het tienduizend extra werknemers aanneemt. Eerder meldde Black & Decker dat het gereedschap in de VS gaat vervaardigen, waarvoor extra personeel nodig is. Ook webwinkel Amazon kondigde aan honderdduizend extra banen te scheppen.